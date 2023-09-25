الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بسرقة المواطنين وايهامهم بتغيير العملات المحلية

حبس
حبس

قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عاطل لجلسة 4 أكتوبر، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

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القبض على عاطل متهم فى قضايا نصب لتغيير العملات بقنا

تفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية.

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تأجيل محاكمة متهمين بترويج عملات مقلدة لـ3 أكتوبر

و بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العملات المحلية عملات أجنبية سرقة المواطنين قسم شرطة عابدين مديرية امن القاهرة النصب علي المواطنين اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية

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