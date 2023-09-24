الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بترويج عملات مقلدة لـ3 أكتوبر

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص، بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة فى منطقة عابدين لجلسة 3 أكتوبر المقبل. 

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 تفاصيل ضبط المتهمين بترويج عملات مقلدة 

وضبط المتهمون حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدة، وعدد من الملصقات منسوب صدورها لفرع أحد البنوك.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من شقة سكن أحدهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم بإرشادهم ضبط كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية، و4 جهاز طابعة ألوان، ومكبس حديدى يستخدم فى طباعة العلامات المائية وإسكنر، و 2 شبلونه مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية)، وشريط فسفورى حرارى يستخدم فى طباعة العلامات المائية، وكمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية، وكاميرا، وكمية من الأحبار تستخدم فى طباعة العملات مختلفة الفئات بمسكن أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات حتى تم إحالتهم للمحاكمة.

محكمة جنايات القاهرة ترويج عملات نقدية منطقة عابدين طباعة العلامات المائية النيابة العامة

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