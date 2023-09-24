الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة بالقطامية 4 أيام

حبس متهمين
حبس متهمين

 قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لإتهامهم بحيازة كمية من  مخدر الهيروين وزنت 400 جرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام، بغرض ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها. 

تفاصيل ضبط المتهمين بترويج المواد المخدرة

 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

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وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هما "حسام .ع ، على ,ح، رضا .ع عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة، وأقروا أمام جهات التحقيق المختصة بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

 

بداية الواقعة 

 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القطامية من ضبط 3 عاطلين أثناء دورية أمنية وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام ومبلغ مالى وهواتف محمولة وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

قسم شرطة القطامية مخدر الهيروين التحريات الأمنية قضايا سرقة - النيابة العامة

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