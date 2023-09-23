ضبط حشيش وسلاح بحوزة تاجري مخدرات بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عاطلين مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- 2 فرد محلى وطلقتين لذات العيار بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية بالإتجار فـي المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- 2 بندقية و4 خزينة وعدد من الطلقات – ميزان حساس).