السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط حشيش وسلاح بحوزة تاجري مخدرات بالشرقية

حشيش
حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عاطلين مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام-  2 فرد محلى وطلقتين لذات العيار بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم  بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية بالإتجار فـي المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- 2 بندقية و4 خزينة وعدد من الطلقات – ميزان حساس).

الامن العام امن الشرقية للمواد المخدرة الحشيش ضبط عاطل

مواد متعلقة

حبس عاطلين لحيازتهما «حشيش وهيروين» فى العامرية بالإسكندرية

ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح نارى فى القليوبية

السجن 3 سنوات لتاجر حشيش فى مدينة نصر وتغريمه 200 ألف جنيه

24 كيلو حشيش.. ضبط مخدرات بـ1.7 مليون جنيه فى حملات أمنية

حبس سيدة وعاطلين ضبطوا بـ16 كيلو "حشيش"في الإسكندرية

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

القاضى شيرين فهمى يتقدم صلاة الجنازة على المستشار معتز خفاجى

36 شركة ومؤسسة تمويل دولية تُناقش التعاون فى توليد الكهرباء بمصر

"العلمين الجديدة" و"العاصمة الإدارية".. نماذج حاضرة فى جلسات مؤتمر دولى بالأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة