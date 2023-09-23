السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما «حشيش وهيروين» فى العامرية بالإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ من ضباط مكافحة المخدرات 


تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع. 

ضبط المتهمين لحيازتهما كمية من الحشيش والهيروين 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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