"جنايات الإسكندرية" تُصدر حكمها ضد عاطلين بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني، بمعاقبة عاطل غيابيا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المالي والسلاح الأبيض وألزمته بالمصاريف الجنائية،

كما عاقبت عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم على خلفية اتهام الأول بالاتجار في المواد المخدرة والثاني أحرز مخدر بقصد التعاطي.

وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم والمستشار محمد عبد العزيز وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 9302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ يفيد بضبط المتهمين الأول للاتجار في المخدرات والثاني للتعاطي بدائرة القسم.

التحريات: المتهم الأول يتاجر بالمخدرات والثاني يتعاطي

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أن التحريات دلت الي قيام المتهم الأول " إ.م.م" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته يقوم بمناولة المتهم الثاني " ع.م.ح" عاطل ، قطعة لمخدر الحشيش، وحال ذلك يظهر من بين ملابسه سلاح أبيض سكين ، فتم ضبط المتهم والعميل ، والتحفظ علي قطعة الحشيش بحوزة العميل.

النيابة أحالتهما للجنايات

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي علبة سجائر وفضها تبين أنها تحوي علي عدد 5 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض توجد عليه اثار المواد المخدرة ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني لم يعثر على اي ممنوعات اللي قطعة الحشيش وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين في جلستها.