الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد والغرامة لتاجري مخدرات لحيازتهما حشيش بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من " ن.غ " و " خ.ض " بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهما مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة ,وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي .

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3354 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن التحريات دلت الي قيام كل  من " ن.غ.ح." عامل  و " خ.ض.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، عقب تنفيذ القرار وتواجد المتهمين، أبصرت القوة الأمنية المتهمين سويا بالطريق العام، حال حمل المتهم الأول جوال بلاستيكي، وبتفتيش الجوال تبين أنه يحوي 63 طربة حشيش.

بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، والثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وقاموا بالحيلولة بالعنف دون ضبطهما، وتمكنت القوة من القبض عليهم، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم

في سياق آخر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شخصًا بـالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

 

كشف  أمر الإحالة في القضية رقم  ۷۷۰۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ۲۹۰۰ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم يوم ٥ مايو من العام الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، بدائرة القسم أبصر المتهم حال عرضه أقراصًا للعقار المخدر علي المارة بالطريق العام، فضبطه وتبين أنها 9 أقراص وبتفتيشه عثر على ثمانية وثلاثين لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 5 سنوات مائة ألف جنيه المخدر المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة

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