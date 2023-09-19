الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة حشيش وتغريمه 200 ألف جنيه فى مدينة نصر

سجن
سجن

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بـالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لإحرازه جوهر الحشيش في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم عن أنه في يوم ٢٠٢٣/٤/٧ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحا أبيض (كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

كما كشف أمر الإحالة عن أنه حال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم "عبدالله.ب"، بالطريق العام ملقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض (كتر)، وقد أحرز الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والسلاح الأبيض دون مسوغ قانوني فقام بضبطه.

حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالتحقيقات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام ملقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد ٨ قطع لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض (كتر) وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع المضبوطة كل منها لمادة سمراء اللون، ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ١٣.١٠ جرام، وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه، وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء بالبراءة استناداً لبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات واختلاف الأحراز وانفراد رجل الضبط بالشهادة.

وحملت قضية النيابة العامة رقم ٥٨٦٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر، والمقيدة برقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

التجمع الخامس متهم جوهر الحشيش المستشار حسن فريد سلاح أبيض

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