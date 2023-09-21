السجن المشدد لتاجر مخدرات فى بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شخصًا بـالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم ۷۷۰۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ۲۹۰۰ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم يوم ٥ مايو من العام الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، بدائرة القسم أبصر المتهم حال عرضه أقراصًا للعقار المخدر علي المارة بالطريق العام، فضبطه وتبين أنها 9 أقراص وبتفتيشه عثر على ثمانية وثلاثين لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن عدد (۳۸) ثمانية وثلاثين لفافة كل بداخلهم مسحوق بيع اللون وزنوا (٢٢،٢٥ جم) اثنين وعشرون جراما وخمسة وعشرون سنتجرام ثبت أنهم للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما عثر معه على عدد ۹ أقراص ثبت أنهم للكلونازيبام أحد مشتقات البزوديازبين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.