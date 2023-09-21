الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 500 تذكرة هيروين فى طنطا

هيروين
هيروين

تمكنت مباحث قسم أول طنطا بمديرية أمن الغربية من ضبط تاجر مخدرات بحوزته أكثر من ٥٠٠ تذكرة هيروين بعد أن اتخذ كوبري الملاحة ستارا له. 
 

ضبط ا.ك وبحوزته ٥٤٥ تذكرة هيروين وفرد خرطوش 

كان اللواء خالد عبد الفتاح مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من العميد محمد عاصم مدير مباحث المديرية يفيد بتمكن الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقباء محمد الشرقاوي ويوسف خالد معاوني المباحث من ضبط ا.ك وبحوزته ٥٤٥ تذكرة هيروين وفرد خرطوش.


المتهم يستغل أسفل كوبرى الملاحة ستارا له ويقوم بتعليق حبل من أعلى الكوبرى يقوم المدمنين بربط المقابل المادى

 كشفت التحريات أن المتهم يستغل أسفل كوبرى الملاحة ستارا له ويقوم بتعليق حبل من أعلى الكوبرى يقوم المدمنين بربط المقابل المادى وإنزال الحبل ويقوم التاجر بربط التذكرة بالحبل ويقوم المدمن بسحب الحبل فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

تاجر مخدرات قسم أول طنطا بمديرية أمن الغربية تذكرة هيروين كوبرى الملاحة رئيس مباحث قسم أول تجار المخدرات

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