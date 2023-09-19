تخصص حشيش والميثامفيتامين .. السجن المشدد 3 سنوات لـ4 تجار مخدرات في جرجا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين، وذلك في نطاق دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام 4 متهمين وهم كلا من "م.ا.م" عامل و"ا.خ" و" ش.ك" و"ر.م" و"ن.ع" بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعتهم على زبائنهم.

عقب التأكد من صحة ما ورد من معلومات عبر التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي، تم إصدار إذن من النيابة العامة وقامت قوة أمنية من ضباط مباحث جرجا باستهداف المتهمين خلال عدة أكمنة أعدت لهم وتم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم من مدمني المخدرات في دائرة سكنهم بمقابل مادي.

حرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارا بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.