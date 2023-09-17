مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب سيارة على "صحراوى سوهاج"

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بحرى كمين الكوامل وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص، وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى الجامعى والمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة بوصول جثة إلى مستشفى سوهاج العام، ووصول 3 أشخاص مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، عقب وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق.

وعقب الانتقال والمعاينة تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بحرى كمين الكوامل نتج عن الحادث إصابة ش. م . ا 46 سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بأصابع اليد اليسرى، وإصابة ل.م.م 13 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ب.م، 25 سنة باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالساقين، ووفاة آخر يبلغ من العمر 50 سنة تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم رفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.