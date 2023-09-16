السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي سوهاج يعربون عن فرحتهم بقرارات الرئيس: "حقق طفرة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حالة من الفرح والسرور شهدها المواطنون بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في محافظة بني سويف.

وبعد القرارات التي اتخذها الرئيس في الزيادات  لجميع العاملين في الدولة فيقول عامر أبوزيد موظف بجامعة سوهاج إن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام هي طفرة اقتصادية واجتماعية لجميع العاملين في الدولة نظرًا للزيادة العالمية التي حدثت في الأيام الماضية التي أثرت علي اقتصاديات المجتمع المصري ولكن ما فعله الرئيس اليوم يدل أن الدولة المصرية ليس بمعزل عن المواطن الكادح وتدعمه دائمًا بقرارات وعلاوات اقتصادية واجتماعية.

فيما قال سيد منشاوي موظف بمجلس مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، التي أقرها الرئيس اليوم هي فرحة لجميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة أثلجت صدر الكثيرين من الموظفين الذين عانوا الفترات السابقة من الارتفاعات في زيادة الأسعار العالمية ولكن قرارات الرئيس اليوم جائت وكأنها بردًا وسلامًا علي قلوب المصريين.

فيما أعربت حنان عبد الصبور عن فرحتها بعد ما حدث اليوم في بني سويف من إنجاز  في التعديلات الاقتصادية والاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، قائلة إن الرئيس هو الوحيد الذي يشعر بنا وبأعبائنا المادية، مستطردة أن الرئيس يعيش بيننا يعرف كل أحوالنا المعيشية ولا يخفى عنه شيء.

فيما أضاف محمد عبده موظف في شركة مقاولات عامة أن ما حدث اليوم هو امتداد طبيعي للإنجازات الرئاسية التي حدثت علي مدار العشر سنوات الأخيرة فالزيادات كانت متوقعه من دولة محترمة مثل مصر تحترم مواطنيها وتراعي أزماتها ومحنها فما فعله الرئيس هو ضمان اجتماعي للأسر المصرية خاصة مع الارتفاعات العالمية في جميع الأسعار.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علاوة غلاء المعيشة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين زيادة الأسعار العالمية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام الرئيس يعيش بيننا يعرف كل احوالنا المعيشيه ولا يخفي عنه

مواد متعلقة

"كوم أبوراضى" الصناعية فى بنى سويف.. جذبت استثمارات أجنبية تخطت المليار دولار ووفرت 6 آلاف فرصة عمل

الأكثر قراءة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

متفوقًا على محرز.. محمد صلاح أكثر لاعب إفريقى يصنع أهدافًا بالدورى الإنجليزى

أول لقاء مع أسرة زارها الرئيس السيسى بسدس الأمراء: "شعرنا أنه فرد من أفراد أسرتنا" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات