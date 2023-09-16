أهالي سوهاج يعربون عن فرحتهم بقرارات الرئيس: "حقق طفرة"

حالة من الفرح والسرور شهدها المواطنون بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في محافظة بني سويف.

وبعد القرارات التي اتخذها الرئيس في الزيادات لجميع العاملين في الدولة فيقول عامر أبوزيد موظف بجامعة سوهاج إن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام هي طفرة اقتصادية واجتماعية لجميع العاملين في الدولة نظرًا للزيادة العالمية التي حدثت في الأيام الماضية التي أثرت علي اقتصاديات المجتمع المصري ولكن ما فعله الرئيس اليوم يدل أن الدولة المصرية ليس بمعزل عن المواطن الكادح وتدعمه دائمًا بقرارات وعلاوات اقتصادية واجتماعية.

فيما قال سيد منشاوي موظف بمجلس مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، التي أقرها الرئيس اليوم هي فرحة لجميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة أثلجت صدر الكثيرين من الموظفين الذين عانوا الفترات السابقة من الارتفاعات في زيادة الأسعار العالمية ولكن قرارات الرئيس اليوم جائت وكأنها بردًا وسلامًا علي قلوب المصريين.

فيما أعربت حنان عبد الصبور عن فرحتها بعد ما حدث اليوم في بني سويف من إنجاز في التعديلات الاقتصادية والاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، قائلة إن الرئيس هو الوحيد الذي يشعر بنا وبأعبائنا المادية، مستطردة أن الرئيس يعيش بيننا يعرف كل أحوالنا المعيشية ولا يخفى عنه شيء.

فيما أضاف محمد عبده موظف في شركة مقاولات عامة أن ما حدث اليوم هو امتداد طبيعي للإنجازات الرئاسية التي حدثت علي مدار العشر سنوات الأخيرة فالزيادات كانت متوقعه من دولة محترمة مثل مصر تحترم مواطنيها وتراعي أزماتها ومحنها فما فعله الرئيس هو ضمان اجتماعي للأسر المصرية خاصة مع الارتفاعات العالمية في جميع الأسعار.

