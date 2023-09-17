الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في الحشيش بسوهاج

حشيش
حشيش

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، المتهم "ح.ج.ا" 27 سنة عامل و"ا.م.ش" عامل و"م.ق.ر"، 24 سنة، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

 بداية أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاتجار فى الحشيش.

محكمة جنايات سوهاج معاقبة المتهم الحشيش المخدر سوهاج هيئة المحكمة

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