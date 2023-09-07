الأمن يكثف جهوده لضبط سارقى سيارة من أمام محكمة بنها بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط المتهمين بـسرقة سيارة ملاكي بشارع جميل بجوار محكمة بندر ومركز بنها الجزئية بمنطقة وسط البلد دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ حول سرقة سيارة ملاكى رقم "9256 ق ا س"، من منطقة المحكمة بوسط البلد، دائرة قسم أول بنها، وتحرير المحضر رقم 6347 لسنة 23 جنح قسم أول بنها.

تم تشكيل فريق بحث يقوده المقدم محمد رفعت أبوسريع، رئيس مباحث قسم أول بنها، وتحت إشراف العميد محمد سعيد، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية، وتكثف الجهود لضبط الجناة، وكشفت كاميرات المراقبة أن السرقة تمت الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

القبض على طرفي مشاجرة نتج عنها مصرع شخص فى المنيا

في سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا في ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص في بنى مزار وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار ناري بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص"أحدهم مصاب بعيار نارى" – مقيمين بدائرة المركز)، طرف ثاني (3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"- مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب احتكاك سيارتين تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات ، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول وتوفـى أثناء محاولة إسعافه بأحد المستشفيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة المتهم المذكور السلاح المستخدم (فرد محلي)، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.