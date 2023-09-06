الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط "عصابة السيارات" في الدقهلية

عصابة السيارات
عصابة السيارات

كشفت وزارة الداخلية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى سرقة السيارات، بعدم ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة إصلاح جرارات - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) باكتشافه سرقة سيارته "ربع نقل" حال توقفها بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (حداد ، وعاطلان - "لهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، وأنهم ارتكبوا واقعتين مماثلتين بدائرة القسم ، كما أضافوا ببيعهم المسروقات لعملائهم سيئى النية (سمكرى سيارات ، تاجر خردة ، سائق - "لهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

ضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصاب بجرح طعنى بالظهر وتوفى حال إسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه اتهما ميكانيكى دراجات نارية بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيق المتوفي، ولدى تدخل المتوفـى لمناصرة شقيقه تعدى المتهم المذكور عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابتين للإتجار بالمخدرات فى دمياط

نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية كونوا تشكيلين عصابيين بدمياط تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وذلك إنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم، وضبطهم حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من  7 عاطلين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى دمياط والدقهلية حال تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - "مركبة توك توك - دراجة نارية" بدون لوحات معدنية).

وضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 36 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تشكيل عصابي سرقة السيارات قسم شرطة أول الزقازيق مركز شرطة دمياط العناصر الإجرامية

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