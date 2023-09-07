حبس 3 في اتهامهم بقتل شاب بمشاجرة في الإسماعيلية

أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارا في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بحبس 3 أشخاص أربعة أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم بقتل شاب في الأربعينات من العمر خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز الإسماعيلية.

النيابة تستمع لأقوال المتهمين وتواجههم بتحريات المباحث

واستمعت نيابة الإسماعيلية لأقوال المتهمين فيما نسب إليهم من اتهامات وواجهتهم بالتحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية واقوال شهود العيان حول الواقعة.

مباحث الإسماعيلية تضبط المتهمين بقتل شخص في مشاجرة

وكان قد نجح فريق وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال عمر ومعاونيه الرائد سيد نصر الله والنقيب محمود طارق في إلقاء القبض علي 3 أشخاص متهمين بالاعتداء علي شخص وقتله في مشاجرة نشبت بسبب خلاف عائلي بينهما.

تحريات المباحث تكشف تفاصيل قتل أربعيني خلال جلسة عرفية لحل مشاكل عائلية

وأشارت تحريات النقباء منان صلاح وكريم السعدني وأحمد هشام الشافعي معاونو مباحث المركز الي أن مرتكبي الواقعة هم أحمد.م.ح 42 سنة مزارع وشقيقه إبراهيم.م.ح 30 سنة مزارع وإبراهيم.ال.ا"26 سنة مزارع.

واسفرت الواقعة عن مصرع أحمد. ح.ع 40 سنة عامل زراعي ومقيم بقرية عين غصين بدائرة المركز خلال جلسة عرفية لحل نزاع أسري بين اسرة نجلة شقيقته وأسرة زوجها جراء اعتداء المتهمين علي المجني عليه بالضرب بالعصا مما ادي الي إصابته بنزيف داخلي علي المخ تسبب في وفاته.

نيابة الإسماعيلية تأمر بتسليم الجثمان لذويه

وأمرت جهات التحقيق في نيابة مركز الإسماعيلية بتسليم الجثمان الي ذويه بعد انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وارفاق تقرير الصفة التشريحية في اوراق القضية.