الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تاجر إلى محكمة الجنح بتهمة الاتجار فى الألعاب النارية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

أصدرت نيابة القطامية، قرارا يقضي بإحالة أحد الأشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك في اتهامه بالاتجار فى الألعاب النارية.

 

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مباحث القاهرة تضبط لصوص "المشغولات الذهبية" وسرقة المواطنين بأسلوب الخطف

كان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطار من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد بالقبض على تاجر في منطقة القطامية لحيازته الألعاب النارية بقصد الإتجار .

توصلت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة إلى معلومات وتحريات تفيد بأن أحد الأشخاص المقيم بنفس الدائرة يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في تجارة الألعاب النارية، ويستخدم محله كمخزن ومكان لبيع هذه الألعاب.

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مباحث القاهرة تضبط متهمين تخصصا فى السرقة

 وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبطه والعثور على 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة داخل المخزن، واعترف المتهم بحيازته هذه الألعاب بقصد الاتجار بها.

ألعاب نارية نيابة القطامية محكمة الجنح إحالة تاجر ألعاب نارية اجهزة الامن محكمة جنح القطامية

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