مباحث القاهرة تضبط لصوص "المشغولات الذهبية" وسرقة المواطنين بأسلوب الخطف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالي - كمية من الأوراق والمفاتيح) مجهولين المصدر، وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المشار إليه، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

وأقرا بارتكابهما واقعتي سرقة على النحو المشار إليه وتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيء النية" (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.

ضبط متهم بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية") في دائرة قسم شرطة الجمالية، وكان بحوزته (مشغولات ذهبية مختلفة). وبعد مناقشته حول مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الواقعة في عقار بدائرة قسم شرطة المقطم، باستخدام أسلوب "التسلق". وبعد استدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات التي تم سرقتها منه، واتهم المجرم بالسرقة.