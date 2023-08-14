مباحث القاهرة تضبط متهمين تخصصا فى السرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) لسرقتهما (2 قطعة سلاح نارى "مرخصة" – 3 طبنجات صوت – عدد من الطلقات - مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – كمية من المتعلقات الشخصية والأجهزة والمقتنيات) من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق"، وأضاف أحدهما قيامه بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وكذلك تم ضبط (سائق، وزوجته) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول – بطاقة بنكية) من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالى من حساب المجنى عليه باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.

كما تم ضبط (4 أشخاص) لسرقتهم دراجة نارية ملك أحد المواطنين حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم (مبلغ مالى - سلاح أبيض – أداة حديدية)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية باستخدام الأداة الحديدية المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكاب واقعتين سرقة (2) دراجة نارية بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى (شخصين "سيئى النية") "أمكن ضبطهما"، وبحوزتهما (الدراجات النارية المستولى عليها)، وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها.

وضبط (سيدة – لها معلومات جنائية) لسرقتها حافظة نقود بداخلها (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من (إحدى السيدات) حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بارتكاب (10) وقائع أخرى بأسلوب "النشل"، وتم بإرشادها ضبط (مبلغ مالى – قطعتي مصوغات ذهبية وفضة – 11 بطاقة رقم قومى من متحصلات وقائع السرقـــة).

كما تم ضبط (شخصين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة التبين و15 مايو) لقيامهما بسرقــة (جهاز كمبيوتــر بمشتملاتــه) من داخل مكتبه بدائرة قسم شرطة التبين، وبمواجهتهمــا اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشتهمــــا أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وأضافا بارتكاب واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشادهمــــا ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.

وضبط (أحد اشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب (4) وقائع سرقة بطاريات سيارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر - أدوات "فك وتركيب") .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها ، بإستخدام الأدوات حيازته ، كما تم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان – له معلومات جنائية) حال وجوده بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته (4 عدادات مياه "مجهولة المصدر" - فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار – مفتاح حديدى)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أسفل أحد عقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته، وبتطوير مناقشته أقر بارتكاب عدد (15) واقعة سرقة عداد مياه بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم حلوان – له معلومات جنائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.