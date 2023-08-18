الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة للنصب على رواد الـ "فيسبوك" بالأميرية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والنصب" عقب استدراجهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى توفير فرص عمل للمجني عليهم، وبحوزته: (هاتف محمول - كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول).

كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة المستولى عليهم لدى عميلين "سيئي النية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد عبدالله مدير تشكيل عصابي رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرقة متعلقات المواطنين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

الأكثر قراءة

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

تفاصيل تعدى شخصين على أسرة بسلاح أبيض فى المعادى

أشرف بن شرقى يهدد استمرار هداف بيراميدز مع الفريق

نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر فى ميناء شرق بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس