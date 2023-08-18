ضبط عصابة للنصب على رواد الـ "فيسبوك" بالأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والنصب" عقب استدراجهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى توفير فرص عمل للمجني عليهم، وبحوزته: (هاتف محمول - كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول).

كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة المستولى عليهم لدى عميلين "سيئي النية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.