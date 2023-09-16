محكمة جنايات القاهرة: غدًا استكمال محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في عابدين

تواصل محكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد، استكمال محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي بسبب خلافات بينهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل وعبدالله سلام.

وكشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية في واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

باتخاذ الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائي" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقي الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده العثور على باقي الجثمان في شقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.