الإعدام شنقًا للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالنزهة

قضت محكمة شمال القاهرة بمعاقبة المتهم "حسن.أ" بالإعدام شنقا لاتهامه بـقتل زوجته بمنطقة النزهة، كما قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل علي السعيد والمستشار جمال عبدالعزيز أبوزيد والمستشار عبدالجواد محمد عبدالجواد، والمستشار أشرف محمد رزق، والمستشار مصطفي سامي عبدالجواد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها "رباب.م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها لارتيابه في سلوكها وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أخرج سلاحًا أبيض، وكال إليها عدة طعنات حتى خارت قواها ثم أمسك بسلاحين أبيضين محدثًا جرحًا بعنقها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة وبها عدة طعنات من قبل زوجها وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة وتبين العثور على جثمان السيدة وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها دفعته للانتقام منها.