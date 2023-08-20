الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يمر بأزمة مالية.. عامل يقتل ابنه ويصيب زوجته بالوراق

حبس
حبس

أقدم عامل على قتل ابنه وإصابة زوجته فى مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوجود متوفى ومصابة داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب متوفى  كما تبين إصابة والدته وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملاً وألقى القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات مع زوجته إثر مروره بأزمة مالية وتحرر المحضر اللازم وجارى إخطار النيابة العامة.

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