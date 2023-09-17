الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات سوهاج الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ف.ص" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على زبائنه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته 8 أكياس من جوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

المشدد 15 سنة لعاطلين لتعديهما على مواطنين فى المرج

في السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن 15 سنة لعاطلين بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد إثارة الذعر بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى المرج.

عاطلين تعديا على مواطنين فى المرج

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين بقطع أحد الطرق وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، أطلقا منها عدة أعيرة نارية، لترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، بقصد فرض السيطرة ومع مبالغ مالية من الباعة بأحد الأسواق، وفرض إتاوة على سائق سيارات الأجرة دون وجه حق.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين صحة البلاغ، وقيام المتهمان باستعراض القوة مستخدمان الأسلحة النارية، لفرض السيطرة.

وتم ضبط المتهمان وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.

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