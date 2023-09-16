لترويجه.. إحالة المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش لمحكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة بالشروق وبدر اليوم السبت المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهمين بترويج مخدر الحشيش ببدر

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "إيهاب.م"، “مصطفى.م” عاطلين ومسجلين في قضايا تعاطي مواد مخدرة، وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها كما أقرو بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من تجارتهم غير المشروعة.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وكانت قد أمرت النيابة بإرسال عينه من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية تبين صحة المعلومات وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.