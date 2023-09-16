مصرع أخطر تاجر مخدرات أثناء محاولة ضبطه بالدقهلية بحوزته 3 كيلو حشيش

توفي عنصر إجرامي جراء إصابته بطلق ناري في الكتف والفخذ ومنتصف الظهر، بعد أن تم إطلاق النيران عليه من قبل قوات الأمن خلال عملية ضبط في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وذكر مصدر أمني أن المطلوب كان متورطًا في 4 قضايا مخدرات وكان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بغيابه، لإتجاره بالمخدرات.

وعثر بحوزته على 2 كيلو من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الهيروين و1100 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، تم استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد مأمورية لضباط الشرطة للقبض عليه، وبعد تبادل إطلاق النيران، تم نقله إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق، تم إعداد المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للعقيد هشام الهلالي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمزاولة العنصر الإجرامي "أحمد.ع.ع.ا"، 25 عامًا، لا يعمل ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا مخدرات وسلاح والمطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا مخدرات والتنفيذ عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه.

حيث تم نقل المتهم الى مستشفى دكرنس العام وتعيين الحراسة اللازمة، وبوقت لاحق وردت إشارة من المستشفى بوفاته متأثرًا بإصابته.

كانت البداية عندما تم ستصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية بقيادة رئيس قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وحال وصول القوات لاستهدافه بالقرية بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وإصابته بعيار ناري بمنتصف الظهر والكتف الأيمن والفخذ الأيمن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليمه لذويه.