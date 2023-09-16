السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بسرقة طقم ألماس من مالك محل مصوغات ذهبية بالتجمع

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس موظف لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لاتهامه باستدراج مالك محل مجوهرات وسرقة طقم ألماس منه عن طريق المغافلة في منطقة التجمع الخامس. 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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تفاصيل ضبط المتهم بسرقة طقم ألماس بالتجمع الخامس 

واستمعت النيابة لأقوال الضحية والذى أقر بقيام المتهم بحجز طقم ألماس منه وطلب منه توصيله  بمنطقة التجمع الخامس، ليتمكن من إعطاءه ثمن الطقم ، وفور وصوله قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الموجود بها الطقم .

 تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبها بعض المشغولات الذهبية 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من مالك محل لبيع المصوغات الذهبية يتهم فيه احد الأشخاص باستدراجه وسرقة حقيبة بها طقم ألماس بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

النيابة العامة القاهرة الجديدة طقم ألماس مديرية امن القاهرة التجمع الخامس

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