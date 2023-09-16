حبس متهم بسرقة الشقق السكنية فى منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتبين أنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

استمرار حبس طالب دهس سيدة ونجلتها بمنشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس طالب بتهمة دهس سيدة ونجلتها حال عبورهما الطريق ووفاتهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

استمعت النيابة لأقوال الطالب المتهم الذي أكد أنه تفاجأ بظهور السيدة ونجلتها تعبران الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتهما بسبب السرعة الزائدة وعدم تحكمه في الفرامل فدهسهما دون تحكم وقصد منه.

وأوضح الشاب أنه بمجرد دهس السيدة وجدها سقطت على الأرض وصراخ متواصل منها وتجمع الأهالي وحاولوا التعدي عليه ففر هاربًا بالسيارة خوفًا منهم ومن المساءلة القانونية والحبس خاصة أنها سيارة والده وليست ملكه، وخاف عليه من المساءلة القانونية وتوريطه في جريمة لم يرتكبها.

وتبين تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بمصادمة ومتوفين، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل ونجلتها اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار مما تسبب في وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.

وتم تحديد السيارة المتسببة في الحادث وتبين أنها ملك طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالي عليه. فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وملابساتها وظروفها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث وإعداد تقرير مفصل يكشف ملابسات الواقعة، والاستعلام عن سبب وفاة سيدة وابنتها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث والواقعة بمنشاة ناصر.