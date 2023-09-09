السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التفاصيل الكاملة لدهس طالب سيدة وابنتها بمنشأة ناصر

جثة
جثة

أمرت  نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، بحبس طالب بتهمة دهس سيدة ونجلتها حال عبورهما الطريق ووفاتهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

اعترافات المتهم: الفرامل والسرعة الزائدة وراء الحادث

واستمعت النيابة لأقوال الطالب المتهم الذي أكد أنه تفاجأ بظهور السيدة ونجلتها تعبران الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتهما بسبب السرعة الزائدة وعدم تحكمه في الفرامل فدهسهما دون تحكم وقصد منه.

وأوضح الشاب أنه بمجرد دهس السيدة وجدها سقطت على الأرض وصراخ متواصل منها وتجمع الأهالي وحاولوا التعدي عليه ففر هاربًا بالسيارة خوفًا منهم ومن المساءلة القانونية والحبس خاصة أنها سيارة والده وليست ملكه فيخاف عليه من المساءلة القانونية وتوريطه في جريمة لم يرتكبها.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة منشاة ناصر

وتبين تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بمصادمة ومتوفيين، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل ونجلتها اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار مما تسبب في وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.

وتم تحديد السيارة المتسببة في الحادث وتبين أنها ملك طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالي عليه.فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وملابساتها وظروفها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث وإعداد تقرير مفصل يكشف ملابسات الواقعة، والاستعلام عن سبب وفاة سيدة وابنتها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث والواقعة بمنشاة ناصر.

طالب دهس سيدة نيابة منشأة ناصر الجزئية دهس سيدة وابنتها أخبار الحوادث

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