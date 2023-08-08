الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مناظرة جثة شاب توفى في منشأة ناصر: طبيعية منذ 3 أيام

جثة
جثة

كشفت مناظرة نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، لجثة شاب متوفى داخل مسكنه أنها لشاب في العقد الرابع من العمر، متوفي طبيعيًا منذ ثلاثة أيام.

 

وتبين أن المتوفى يعيش وحيدًا وتوفي في المنزل ولم يكتشف أحد الوفاة سوى بانبعاث رائحة كريهة تخللت من المنزل إلى الجيران الذين استاءوا وبمحاولة اكتشاف الأمر، تبين وفاة جارهم.
 

3 أيام لم يشعر طوالها أحدًا برحيل "رمضان" حتى أطبقت رائحة كريهة على الأجواء مصدرها شقته بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة باختفاء شخص وانبعاث رائحة كريهة من مسكنه.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ وعثر على جثة «رمضان. م» يرتدي ملابسه كاملة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مناظرة نيابة منشأة ناصر الجزئية مسكن شاب

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