«فلاشة» وراء مقتل طالب في الوراق .. والنيابة تُصدر قرارها

قرر قاضي المعارضات بـمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه داخل سايبر للألعاب الإلكترونية بمنطقة الوراق، بسبب خلاف على “فلاشة”، وذلك بعد استلام النيابة العامة بالجيزة التقرير المبدئي للطب الشرعي في هذه الحادثة.

قرار النيابة

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من مأمور قسم الوراق يفيد بمقتل طالب في دائرة القسم.

تحريات المباحث

وطلبت النيابة فرق المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في محل السايبر لكشف ملابسات الحادث وبعد الاستماع لأقوال مالك المحل وأفراد من أسرة الضحية، تمَّ توجيه اتهام لمرتكب الجريمة بقتل المجني عليه.

اعترفات المتهم

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق، حيث أشار إلى وقوع خلاف بينه وبين المجني عليه في سايبر بالوراق بسبب فلاشة ألعاب، وتطور هذا الخلاف إلى مشاجرة، مما دفعه للاستيلاء على سكين من البوفيه وطعن المجني عليه به. وشرح المتهم كيفية ارتكابه للجريمة، كما أرشد عن السلاح المستخدم في قتل الضحية.

وبعد القبض على المتهم، تمَّ تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة

عقوبة جريمة القتل

تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يتم إدانة الفاعل في جريمة القتل العمد بالإعدام إذا ارتكب جريمة أخرى مرتبطة بها في فترة زمنية قصيرة.

ويتم تطبيق قاعدة تعدد الجرائم والعقوبات على هذه الحالة، حيث يتم توقع العقوبة الأشد على الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها وتتعدد العقوبات مع تعدد الجرائم إذا لم يكن هناك ارتباط بينها.

ويفرض المشرع عقوبة الإعدام على جريمة القتل العمد المرتبطة بجريمة أخرى، وذلك لأن هذا الاقتران يزيد من خطورة المجرم الذي يرتكب جريمة القتل ويتورط في جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.