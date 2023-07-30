بسبب الخلاف على 7 آلاف جنيه.. تأجيل محاكمة قاتل زوج عمته فى أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل محاكمة قاتل زوج عمته، بعد أن هشم رأسه بآلة حادة، بسبب خلافات على 7 آلاف جنيه، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.

كما أمرت المحكمة بإيداعه مستشفي الأمراض النفسية والعصبية للكشف علي سلامة قواه العقلية.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الجيزة قد أحال المتهم في القضية رقم 286 لسنة 2022 إمبابة الفقيدة برقم 4016 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات المختصة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم مصطفي.ح في ليلة 2022 /8/2 بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة، قتل عمدًا المجني عليه محمد أحمد من غير سبق إصرار أو ترصد بان كال له عدة - ضربات استقرت على رأسه باستخدام أداة عصا حديدية – قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته – الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.