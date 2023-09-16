السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لص الألماس بالقاهرة .. ارتكب 3 وقائع سرقة

ضبط لص
ضبط لص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبها بعض المشغولات الذهبية والألماس ومبالغ مالية.

ارتكب 3 وقائع بأسلوب المغافلة والسرقة

كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة من يرتكب واقعة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

السرقة اسلوب المغافلة عين شمس طاقم ألماس محل مجوهرات التجمع الخامس الجيزة

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