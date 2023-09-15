الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 13140 قضية سرقة تيار كهربائى و1698 فى النقل والمواصلات

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

واصلت وزارة الداخلية  الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل  أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1698) قضية متنوعة. 

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13140) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (617) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (129) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانٍ – محلات دون ترخيص).

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ـ (تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (236) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة)

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (236) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وزارة الداخلية السيطرة الأمنية الأنشطة الإجرامية الامن الاقتصادي شرطة النقل والمواصلات

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