الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2220 عبوة سجائر مجهولة المصدر وعصابة سرقة الموبايلات في القاهرة

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط 2220 عبوة سجائر مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لا سيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبحوزته (2220 علبة سجائر أنواع مختلفة "جميعها مجهولة المصدر").

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط لصوص سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

يأتي ذلك فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "التسلق وكسر الباب".

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى الشركات لتجارة الهواتف المحمولة) باكتشافه واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مقر الشركة عمله الكائنة بدائرة القسم، وبالفحص تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وأن المبلغ المالي المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع 3 هواتف محمولة.

وأضافا بتصرفهما في الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" (شخصين – مقيمين بمحافظة قنا ) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( 3 هواتف وسماعة -مبلغ مالى)، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، أيداها وأقرّا بأن المبلغ المالي المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع باقي الهواتف المُستولى عليها لأشخاص "غير معلوم بياناتهم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية سجائر مجهولة المصدر وزارة الداخلية السجائر مديرية امن القاهرة

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