الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1710 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط 1710 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ومخبز تصرف في 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء و10 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن.

تحرير محاضر ضد مخابز بلدية

كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط 3 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات.

 

 كما تم ضبط أحد محلات الملابس الجاهزة لقيامه بعمل أوكازيون بدون تصريح من السلطات المختصة ولعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك تنفيذ حملة مماثلة بوادي النطرون، تم ضبط مخبز  لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار27 جرامًا في الرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و5 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، ومخبزين لإنتاجهما خبزًا غير مطابق للمواصفات، وتم ضبط مخبز بلدي يقوم بالغلق فى مواعيد العمل الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحضر اللازمة،  والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

تحرير 33 محضر تموين البحيرة ضبط سجائر محافظة البحيرة نهال بلبع

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