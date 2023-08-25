الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سجائر محجوبة عن التداول بالأسواق فى البحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السلع وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

حملة مكبرة على الأسواق 

وشنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية بمركزيِّ الدلنجات والرحمانية.

وأسفرت الحملات عن ضبط تاجر تصرف في 4100 عبوة سجائر، وذلك بإخفائها وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و1000 عبوة سجائر بعدد 7 محلات تجارية وسوبر ماركت قام أصحابها بالامتناع عن بيع السجائر وأخرى لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

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وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

حملة تموينية على المخابز البلدية

يأتي ذلك فيما شهدت محافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وكذلك المساهمة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ضبط 5 مخابز بلدية مخالفة

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عن ضبط 5 مخابز بلدية قامت بالغلق أثناء فترة العمل الرسمية وبدون إذن مسبق من الجهات المختصة. 

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير تموين البحيرة ضبط سجائر محافظة البحيرة نهال بلبع المخابز البلدية

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