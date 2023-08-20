ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية و200 كيلو لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بالبحيرة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة؛ لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع الطب البيطري وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية، و4 محلات تجارية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي بمركز كفر الدوار.

وفي مركز الرحمانية، تم ضبط 7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس بمقر المخبز، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين.

وبمركز إدكو، تم ضبط 7 مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور، تم ضبط 200 كجم لحوم مصنعة منتهية الصلاحية، قام أحد أصحاب ثلاجة اللحوم بإعادة تعبئتها مرة اخرى ومدون عليها تاريخ صلاحية جديد، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركز كوم حمادة، تم ضبط 11 كجم كبدة وفراخ متبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن سعر إسطوانات الغاز لأحد المستودعات، بالإضافة إلى 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.