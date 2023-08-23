ضبط مستودع غاز لتصرفه فى 485 أسطوانة خلال حملات مكثفة بالبحيرة

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع متابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يخالف القانون.

حملات تموينية مكثفة

وشنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط أحد أصحاب مستودعات الغاز بمركز كوم حمادة؛ لتصرفهم في 485 أسطوانة غاز زنة 25 كجم بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر لتجار تموينيين لغلق المحل أثناء مواعيد العمل الرسمي ومحضر عدم إعلان عن سعر أسطوانة الغاز لأحد أصحاب المستودعات بالإضافة إلى 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة، و8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

حملات رقابية فى المحمودية

كما شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة مماثلة بمركز المحمودية أسفرت عن ضبط 7 مخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين لإنتاجهما خبزا بلديا غير مطابق للمواصفات ومخبز بلدي توقف عن العمل دون إذن مسبق أو عذر قهري ومخبز بلدي لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف وآخر لعدم وجود سجل الزيارات الخاص بالمخبز.

وبمركز أبوالمطامير، تم ضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن، و50 كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.