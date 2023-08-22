ضبط مخبز جمع 432 بطاقة تموينية ومخبزين لتصرفهم في 33 شيكارة دقيق بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ القاهرة، بضرورة استمرار الحملات التي تقوم بها مديرية التموين في البحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج رغيف الخبز المطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام و 23 جرام للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، كما تم ضبط مخبز قام بتجميع 432 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخبز بلدي تصرف في 10 شكائر دقيق بلدي مدعوم عن طريق بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى 6 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز ووقت المرور، وذلك بدائرة مركزي أدكو ورشيد.

وبحملة مماثلة في مركزي إيتاي البارود وكوم حمادة، تم ضبط مخبز يتعامل بـ23 شيكارة دقيق بلدي مدعوم، عن طريق بيعها في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، بالإضافة إلى 13 مخبزاً ينتجون خبزاً ناقص الوزن.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة.

كما قامت الحملة بتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل في المخابز ووزن وسعر الرغيف، وعدم وجود سجل زيارات في مقر المخبز ووقت المرور.

تم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة حول المواطنين المخالفين، وجاري عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.