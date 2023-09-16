إحالة عصابة سرقة المواشى فى الجيزة لمحكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابى تخصص في سرقة الماشية بالجيزة إلى المحاكمة الجنائية، وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين وكلفت رجال الشرطة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمون بتشكيل عصابة لسرقة المواشي بالجيزة في تحقيقات النيابة بارتكابهما "4" وقائع في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما جزار، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة

ونجحت الداخلية في ضبط عصابة بالجيزة تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر بأسلوب "المغافلة"، وإعادة كل المسروقات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتي "الجيزة – المنيا" بتكوين عصابة تخصصت في ارتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل، متخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملاكي" ملك زوجة أحدهما وبحوزتهما "2 فرد محلى- عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما "4" وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "جزار، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة" أمكن ضبطه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، في ضبط تشكيل عصابي بدمياط تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية مُتخذين من منطقة بحيرة المنزلة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.