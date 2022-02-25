حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بتلا

قررت اليوم النيابة العامة بمركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 11 متهما تخصص في سرقة المواشي بمركز تلا في محافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط المتهمين بحوزتهم عدد كبير من المواشي المسروقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي مباحث المنوفية معلومات تشير إلي قيام تشكيل عصابي من الجيزة والمنيا، باتخاذ مركز تلا وكرا لعملياتهم الإجرامية من خلال قيامهم بسرقة المواشي، حيث تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وإجراء التحريات السرية، وتم القبض علي المتهمين .



كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي في مركز تلا، حيث جري ضبط المتهمين وعددهم 11 شخصا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .