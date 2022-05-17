ضبط عصابة سرقة المواشى فى دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابي بدمياط تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية مُتخذين من منطقة بحيرة المنزلة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم «بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدى، حبل، 2 كشاف، تروسيكل، 3 سلاح أبيض "سكين"، هاتف محمول، مبلغ مالى».



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة بذات المنطقة سرقة 17 رأس ماشية، كما تم بإرشادهم ضبط 15 رأس ماشية.

وأقروا ببيعهم رأسي ماشية لأحد الأشخاص (لا يمكنهم الإرشاد عنه بأحد الأسواق بالدقهلية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.