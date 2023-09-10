الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 بـ4 تماثيل و2 سبيكة ذهبية فى جرجا بسوهاج

تماثيل
تماثيل

ألقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على سيدة وبرفقتها 5 أشخاص آخرين داخل إحدى الشقق السكنية دائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، وبحوزتهم قطع أثرية وأخرى ذهبية يشتبه أن تكون أثرية، أثناء عرض تلك القطع للبيع على بعض التجار المتواجدين داخل الشقة السكنية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات، أكدت صحتها التحريات تفيد بقيام سيدة وبعض الأشخاص الآخرين، بعرض بعض القطع الأثرية وأخرى ذهبية، للبيع مقابل مبالغ مالية وأنهم متواجدون داخل شقة سكنية بدائرة قسم جرجا.

 تشكيل فريق بحث

وعلى الفور وعقب عرض المعلومات على مدير إدارة المباحث الجنائية، كلف رئيس مباحث المديرية بسرعة تشكيل فريق بحث وتقنين الإجراءات وضبط المتهمين متلبسين بالحرز والحيازة من خلال استهداف المسكن المتحرى عنه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق البحث، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن وتم ضبط السيدة المشار إليها في التحريات وبرفقتها "ع . ح" عامل ومقيم  الجيزة ، و"ي . ا"  فني أعمال إلكترونية - ومقيم  الإسكندرية، و"ص . م" حاصل على دبلوم صناعي ومقيم  القاهرة، و"م . ا" عامل، و "م . م" عامل و يقيمان دائرة مركز العسيرات داخل صالة بشقة سكنية بالطابق الأرضي مملوكة للأخيرة وتلاحظ أمامهم وجود "4" تماثيل، و"2" سبيكة ذهبية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه أن تكون أثرية.

 مضبوطات مقلدة

تم ضبط المذكورين والتحفظ على المضبوطات وبمواجهتهم قرروا بأن المضبوطات مقلدة، وخاصة بالرابع والخامس والسادسة وأن الأول والثاني والثالث كانوا طرفًا لشرائها كونهم يقومون بالاتجار فـي القطع المقلدة. تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العام التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج الشقق السكنية قسم جرجا محافظة سوهاج اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج

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