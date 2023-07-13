مصرع 2 أثناء التنقيب عن الآثار بقرية أبجيج بمحافظة الفيوم

لقي شخصين مصرعهم إثر انهيار منزل وهم داخل حفرة يبلغ عمقها 30 متراً، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في قرية أبجيج بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

ولا تزال قوة من مركز شرطة إطسا متواجدة بمكان انهيار المنزل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد وفاة شخصين إثر انهيار منزل عليهم وهم داخل حفرة عمقها 30 متراً أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية أبجيج بنطاق المركز.

وتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من انتشال جثث المصابين من عمق الحفرة.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إطسا، أنّ المتوفين كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل، حيث قاموا بعمل حفرة عمقها 30 متراً، فانهارت فوقهم هي والمنزل، فيما عُثر على أدوات الحفر أسفل الأنقاض، لينتهي حلمهم بالثراء السريع بالموت.

وجرى نقل المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بندب لجنة من الآثار لفحص المنزل، والتأكد من وجود آثار من عدمه، وتقديم تقرير بذلك.