السجن عام لمتعاطي مخدرات بالتجمع الخامس.. وتغريمه 10 ألاف جنيه

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة سنة وتغريمة 10 آلاف جنيهاً، لتعاطية المخدرات في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريدن وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وأسندت الاتهامات للمتهم مصطفى ج، أنه في ٢٠٢٣/١/٢٥ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً،بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة.

وكشف أمر الإحالة، أنه وبتاريخ الواقعة وحال مرور، معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، محرزاً سلاح أبيض اكثر ) بدون مسوغ قانوني وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما يقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد مجري التحريات، أنه حال مرورة بدائرة قسم مدينة نصر، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المنهم محرزاً سلاح أبيض (كتر) وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بهما أقر بإحرازهما بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الكيسين المضبوطين يحويا مسحوق بلوری شفاف ثبت أنه لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزننا؛ قائماً ٠٠٢٠ جراماً، وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه، وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً، فقررت المحكمة انتداب المحامي صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه، وعقب إطلاعه على الأوراق شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء بالبراءة استناداً لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب صدورة للمتهم بمحضر الضبط وإنتقاء صلته المتهم بالمضبوطات وإنفراد رجل الضبط بالشهادة.

وحملت القضية رقم ۲۰۲۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم 91 لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.