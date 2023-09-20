الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المخدرات تقود شخصًا للسجن 6 سنوات فى مدينة نصر

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، متهم بـالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه بإحراز الهيروين المخدر في مدينة نصر. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

أسندت الاتهامات للمتهم "جمعة.ا"، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/١٤ بدائرة قسم أول مدينة نصر، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحملت القضية رقم ۷۰٤۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

وكشف أمر الإحالة، أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة، بضبط وتفتيش شخص المتهم "جمعة. أ"، فإنتقل محري التحريات إلى حيث أيقن تواجد المتهم بالطريق العام وبضبطه وتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله عدد ٦ لفاقات بلاستيكية يحوى كل منها جوهر الهيروين المخدر، أحرزها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة محري التحريات، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.

وشهد مجري التحريات، بالتحقيقات أنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وبضطه وتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله عدد ٦ لفاقات بلاستيكية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المخدر وبمواجهته بهن أقر بإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن اللفافات المضبوطة كل منها بداخله مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوى على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ٢.٢٣ جراماً . 

 بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة إنتداب المحامى صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه، وعقب اطلاعه على الأوراق شرح ظروف الدعوى والتمس بالبراءة استناداً لبطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وانفراد رجل الضبط بالشهادة.‏

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار حسن فريد السجن لمدة 6 سنوات التحريات مصلحة الطب الشرعي

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