الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لمتهم بالاتجار في المخدرات

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه لاتهامه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بإحرز مخدر الهيروين في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم ٢٠٢٣/٤/٢٩، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أحرز المتهم احمد ع.،  بقصد الاتجار جوهراً مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وأوضح مجري التحريات أنه حال مروره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام ملقياً لرؤيته لقافة بلاستيكية تحوى جوهر الهيروين المخدر أحرزها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فقام بضبطه وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم. 

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوى مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً ٣,٢۰ جراماً.

وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من إحراز الهيروين وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة انتداب المحامي صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه.

وحملت القضية رقم ٦٩٥٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار حسن فريد مخدر الهيروين السجن المشدد

مواد متعلقة

السجن 5 سنوات والمراقبة 5 آخرين لمتهم بـ"خلية داعش حلوان"

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"أنصار بيت المقدس"

إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات ومكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي للجنايات

غدًا.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أنصار بيت المقدس"

غدًا.. جنايات القاهرة تُصدر حكمها على المتهمين فى "خلية داعش حلوان"

غدًا.. الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام دورتى "التدريب الأساسى للمعاونين"

إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلى الجنح

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

إعلام المغرب يشيد بإعادة فتح "المقاولون العرب" للطرق المتضررة من الزلزال

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟