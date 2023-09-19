إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات ومكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين منهم 3 أشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة على نشاطهم إلى محكمة الجنايات.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمد.س" مدير مسؤول في إحدى شركات مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، "مصطفى.ع" مدير في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، شقيقته "مي.ع" مدير في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، وشقيقه "أحمد.ع" مدير في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، و "أ.م" مدير في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، وبصفتهم المسؤولين عن منشأة مسجلة ضريبيًا والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، المستحقة على نشاطهم، لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا خلال الفترة من 2016 حتى 11/2017، على النحو المبين في التحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتى 2020، على النحو المبين في التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق، وخالفوا أحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتى 2019، على النحو المبين في التحقيقات.

وكشفت شهادة "سيف الدين.أ"، مأمور ضرائب بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب، شرق القاهرة ثانيًا، بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاط مستحضرات تجميل ومكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتى 2020، بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية، أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بعد مرور أحد عشر شهرًا على نشاطها، وثانيهما بيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة خلال الفترة المذكورة، وبعد أخذ المقارنة بين إقرارات الضرائب العامة والقيمة المضافة تبين وجود إيرادات لم يقم المتهمون بالإقرار عنها، وثالثهما خصم ضريبة بدون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية على الخصم، وذلك عن الفترة من 2017 حتى 2019، بعد أخذ نموذج الخصم والتحصيل الذي أظهر وجود مشتريات مخصومة بالإقرارات لا يقابلها سند الخصم، وانتهى إلى أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة بقيمة 946075 جنيهًا، بخلاف الضريبة الإضافية.